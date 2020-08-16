Украинская певица, участница шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют копией Анджелины Джоли, похвасталась красотой на отдыхе в ботаническом саду

Как передает Politeka.net, в сторис у певицы появились видео, на которых она прогуливалась в парке, после чего решила заняться растяжкой. Красотка снимала себя сама, поэтому на кадрах преимущественно видно ее лицо. Стоит отметить, что звезда с каждым годом все больше становится похожа на голливудскую актрису.

В кадр также попали длинные ноги красотки. Она пыталась наклоняться к ноге и записывать это на видео. Все движения Воржевой были плавными и женственными. Особого шарму видео придала музыка на фоне.

Поклонники не смогли оставить певице комплименты, так как видео были опубликованы в сторис, где нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Татьяна Воржева поделилась ярким фото с отдыха на море. Певица позировала по грудь в воде, демонстрируя роскошную красоту на фоне воды. Кадр получился завораживающим, ведь кроме артистки и воды на фото больше ничего не было.

«Возвращение к балансу», - подписала фото украинская Джоли.

Отметим, что после участия в «Фабрике звезд» Воржева некоторое время пела в группе «REAL O», продюсированием которой занималась Наталья Могилевская.

Напомним, что Воржева задрала кофточку и устроила жаркое шоу, кадры облетели сеть: «Тело богини».

Как сообщала Politeka, Воржева соблазнила изящным декольте посреди поля: "На поцелуй настраиваемся".

Также Politeka писала, что Воржева покорила изгибами, забравшись на стог сена в лифчике: "Я расскажу тебе тайну...".