Дівчина-двійник 30-річної української співачки Наді Дорофєєвої, екс-солістки гурту "Время и стекло", стала зіркою соцмереж

Як передає Politeka.net, продюсер "Время и стекло" репер Потап поділився у своєму мікроблозі в Instagram роликом з красунею, як дві краплі схожою на Дорофєєву (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Дівчина в ролику дійсно нагадує екс-солістку "Время и Стекло", притому не тільки обличчям, але манерами і навіть татуюваннями.

Пізніше стало відомо, що двійник Дорофєєвої публікує свої роботи в соцмережах під ніком Vika Meelis. Блогерка із задоволенням повторює образи Наді.

Користувачі активно коментують побачене, не вірячи своїм очам - адже дівчат реально насилу можна відрізнити. Люди пропонують замінити "стареньку" Дорофєєву на нову. Враховуючи, що сама Надя після оголошення про розпад групи в березні цього року, висловлювалася за те, щоб не руйнувати до кінця бренд - а просто зробити заміну.

В інтерв'ю YouTube-шоу 2popodcast артистка попросила Потапа подумати над цією ідеєю, заявивши, що з продюсерської точки зору, було б дуже нерозумно закривати популярний колектив.

"Біда, якщо пісні групи "Время и Стекло" помруть разом з відходом Наді і Позитиву. Тому що їх так люблять всі! І, мені здається, з продюсерської точки зору, було б дуже нерозумно закрити групу. Було б класно, якби її продовжили. Якщо прийдуть нові хлопці та дівчата, наше завдання - допомогти аудиторії їх сприймати", - заявляла Дорофєєва.

"Нова солістка Время и Стекло"; "Очманіти!! Дуже схожі 😍"; "Я і не зрозуміла з першого разу що це не Дорофєєва 😂 😻 "; "Жесть))) схожа як!!)))"; "Ще Позитива знайти і буде новий дует "время и стекло"))))"; "Мій мозок зламався, я нічого не розумію"; "Її можна брати над дублером і грати концерти в 2 містах одночасно😂"; "сестру близнючку стільки часу приховувала ? 😂😂"; "Тепер на концертах буде простіше 😄", "Я знаю цю мадам, вона весь час Наді намагається наслідувати. Татухи схожі зробила, губи наколола, ракурси спеціально підбирає 😏 вже навіть дратує це" , - відреагували користувачі в комментаиях.

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