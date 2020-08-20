Рэпер и продюсер Потап нашел девушку, которая как две капли воды похожа на его протеже Надю Дорофееву

Как сообщает Politeka.net, недавно музыкант вместе с группой Mozgi запустили в соцсетях челледж и отслеживает его участников по хэштегу. Он опубликовал в "Инстаграм" ролик блогерши, которая ошарашила схожестью с украинской певицей (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Наааааадя????? Дорофеева?????", - изумился Потап в описании. Девушка в ролике действительно напоминает экс-солистку группы "Время и Стекло", притом не только лицом, но манерами и даже татуировками. С первого взгляда различить их можно разве что по цвету глаз. Девушка публикует свои работы в соцсетях под ником Vika Meelis, судя по профилю - она из Москвы. Блогерша гордится схожестью с Дорофеевой и с удовольствием повторяет образы украинской звезды.

Многие пользователи тоже удивились сходству девушек и выразили свои впечатления в комментариях:

"Вот и новый бизнес)), можно одновременно несколько концертов проводить"; "А реально похожа"; "Не поняла😮😮 Так то не Надя была??????"; "Ну почти"; "Новая солистка Время и Стекло"; "Я и не поняла с первого раза что это не Дорофеева 😂😻"; "Жесть))) похожа как!!)))"; "я ее вообще не сразу узнала 😂"; "И тут Дантес задумался"; "Надь, это ты или нет? Или ты от нас сестру близняшку столько времени скрывала?".

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