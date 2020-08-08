Украинская певица, солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка поделилась черно-белым снимком, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Она была одета в микро купальник, который едва прикрыл пикантные места. На теле певицы красовались татуировки: видно было даже те, которые обычно скрыты под одеждой.

Стоит отметить, что Дорофеева не стала подписывать фото, оставив поклонникам возможность обсудить его. За несколько часов фото звезды собрало почти 150 тысяч лайков. Не выдержали Потап и Настя Каменских, и оставили лайк под фото. В комментариях стали обсуждать тату певицы и ее отменную физическую форму.

«Мне кажется ей идут эти тату. Тем более это её тело, и она сама решает, чего много, а чего достаточно или мало», «Невероятно красивая», «Надь, с татуировками уже немного перебор. Ты и так прекрасна», «Просто отпад», «Этот купальник. Тебе безумно идёт», «Талия огонь», «Это просто шик», «Бомба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как проводит летние дни. Красотка поделилась с фанатами фотографией, на которой красовалась в невероятно женственном купальнике. Милый красный купальник в белый горошек с отделкой из рюшей добил поклонников.

Напомним, что Дорофеева в экстремальном мини и чулках без стыда пошалила возле машины: "Барби-девочка".

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