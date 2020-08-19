Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя, рассказав про свежие сьемки

На фото красавица была в розовом топе, который еле вместил пышную красоту девушки. Надя дополнила образ джинсами с розовыми элементами. Дорофеева стояла на фоне съемочной аппаратуры на каблуках, демонстрируя идеальную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прошли съемки Лиги Смеха. Это было круто. За какую команду вы болеете?", - подписала кадр красотка.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Джинсы пожар", На высоте", "Конечно что болели за твои команды", "Мы уже все знаем, как Вова не встал на твоей команде", "Джинсы огонь", "Икона", "Когда выйдут эфиры? Очень хочется посмотреть)", "Обе команды по своему великолепные", "Конечно ждём. Очень интересно. А особенно выпуск с "Лови Кураж"", "Этот образ просто нереальный", "Какая грудь тут большая".

Сообщалось, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя в необычном образе на радость фанатов.

На фото Надя позировала в топе и трусиках телесного цвета. Красотка закрыла частично лицо телефон, а частично рукой. Звезда показала себя в ванной комнате, демонстрируя свою точеную фигуру. Волосы красотка собрала в хвост, чтобы не мешали.

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