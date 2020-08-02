Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая участница группы "Время и Стекло", показала себя в неожиданном образе бунтарки
В этот раз девушка решила взбудоражить видом перед камерой в образе брутальной байкерши. Девушка примерила кожаную косуху, штаны и ботинки в едином стиле. При этом стройная певица уселась на мощный байк, позируя с выгодной стороны.
Наде удалось впечатлить сменой образа, ведь зачастую девушка любит носить милую и немного детскую одежду. Копируя подростковый стиль, Надя стала популярна среди молодой аудитории. При этом образ, представленный несколько часов назад, немало заинтриговал сеть.
«Захожу в инсту, а тут такое🌡😍», «какая кайфовая🤤💔🔥», «Тебе так идёт, вот так скромница🤤💖», «Как тебе идет 😻», «Ну отвал всего», «Ох какая🔥😍», «оаоаоаоаоа 💦», «Boom! You are a boss baby 🔥🔥», «Надь, там руль с другой стороны!», «Как сказал бы Терминатор: "Мне нужна твоя Надежда и мотоцикл"», «Спасибо за уточнение, мы бы долго голову ломали 🤔 🔥🔥🔥», «Ну все равно тебе очень идет 🔥❤️», «Круто смотрится❤️❤», - пишут пользователи.
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До этого звезда поделилась мыслями о переменах в своей жизни. Например, Надя призналась, что когда-то была категорически против тату, однако сейчас у нее их уже 14. Певица также рассказала, что в прошлом не любила принимать ванную, однако в этом году ей неожиданно понравилось.
«Постоянно осуждала за какие-то поступки других .. а теперь думаю, какой же я была глупой и нетерпимой. А ещё я не любила лето!! Понимаете??? Не любила лето. Интересно наблюдать за собой со всеми этими изменениями. Надеюсь, что каждый из нас становится только лучше», - написала знаменитость.
Текст она сопроводила своей фотографией, на которой позирует перед камерой в красной спортивной куртке. Певица чуть расстегнула молнию, сделав акцент на своем впечатляющем декольте. Образ Дорофеевой дополнила дерзкая прическа с двумя косичками, обрамляющими лицо, и нежный макияж в розовых тонах.
Поклонники тут же отреагировали на пост певицы.
«Красотка идеальная», «Такие глазки милые», «Куколка», «Невероятно красивая», «Вау классное фото», «Вау, косички отпад, секси даже как то», - пишут люди.
Напомним, обнаженный Дантес с Дорофеевой огорошили снимком в компании стройной красотки: «Наконец-то…».
Как сообщала Politeka, Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю».
Также Politeka писала, что муж Дорофеевой признался в тайном романе с Тарабаровой: "Это прозвучит ужасно...".