Де ж її бездоганний стиль?

37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартала 95", ошелешила несподіваним образом

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіже фото, на якому постала в дещо безглуздому вигляді.

Так, завжди стильна Ходченкова на цей раз позувала в чорній довгій сукні, блакитних шльопанцях-сабо (з закритим носком та "дірочками"), взутих прямо на теплі шкарпетки. А на плечі Світлана тримала червону авоську. У такому вигляді дівчина з'явилася на вулиці, біля пам'ятника-кулі.

Крім того, в очі кидається сильна худорба актриси - вона завжди була стрункою - але на цьому знімку виглядає надто худою. Можливо, через облягаюче плаття, яке підкреслило всі її вигини й разом з тим "кісточки".

Раніше ми повідомляли, Ходченкова розбурхала інтимною фотосесією зі спальні. Знаменитість "побешкетувала" в ліжку, прикриваючись подушкою. Судячи з усього, Світлана позувала в одній нижній білизні.

Зірка покрутила головою, стоячи на колінах і притискаючи до себе подушку.

"🔥ваууу, такі справжні емоції)"; " шикарна😍"; " круті фотки!👍 "; "Ну чого ось ви така красива то?) "; "Коли на подушці не засипалося... А ковдрою не вкривалося...",- прокоментували користувачі.

Також ми писали, що Ходченкова вразила яскравим фото на березі. Дівчина стояла на піску, спиною до моря - застигши з легкою посмішкою. На актрисі була довга джинсова спідниця, чорний топ, такого ж кольору накинутий на плечі піджак і чорні ботильйони. В руках зірка тримала велику синю квітку й стильну сумочку.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова розбурхала пікантним фото з подругою на підвіконні: "це точно люди?"