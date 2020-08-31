Розповіла все в першому ж інтерв'ю після переїзду в США

Меган Маркл розкрила цікавий секрет свого чоловіка принца Гаррі

Актриса вперше дала інтерв'ю після переїзду в США, вона поспілкувалася зі всесвітньо відомою активісткою і журналісткою Глорією Стайнем.

Меган Маркл розповіла, що її чоловік вважає себе прихильником фемінізму, і заявив про це відразу ж після їхнього знайомства, передає Elle.

При цьому Меган зазначила, що також є феміністкою, залишаючись при цьому жіночною. Те, що ці поняття не виключають одне іншого вона зрозуміла тільки з віком.

Гаррі, за словами Меган, також поділяє її переконання.

"Мені подобається, що він відразу сказав: "Ти ж знаєш, що я теж за фемінізм?! Для мене дуже важливо, щоб ти це знала", - зізналася Маркл.

У свою чергу Глорія Стайнем похвалила Гаррі за такі переконання і зазначила, що ця позиція дуже важлива, як для самої Меган, так і для їхнього сина Арчі. Адже малюк з дитинства вчиться розуміти, як важливо відстоювати і поважати права жінок.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл, які відмовилися від Королівський привілеїв, збираються до Великобританії після того, як будуть відкриті кордони. Пара хоче зайнятися справами свого благодійного фонду. Про це заявив Омід скобі, один з авторів біографічної книги про життя подружжя.

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