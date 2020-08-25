Меган Маркл и принц Гарри расплачиваются за свои необдуманные слова

Об этом пишет таблоид OkMagazine.

Как известно, в июле экс-герцог окончательно подпортил отношение с королевским дворцом заявив, что история Содружества наций должна быть признана, даже если это «неудобно» королевству.

Однако, как утверждают осведомленные источники, принц Гарри решил забрать свои слова и наладить отношения с королевой Елизаветой II.

«Такое ощущение, что супруги наконец-то пытаются быть с ними ближе, несмотря на их популярность в высших кругах. Герцоги Сассекские нуждаются в королевской семье определенно больше, чем она нуждается в них», — подчеркивают инсайдеры из дворца.

А свое желание восстановить общение с дворцом принц Гарри подкрепил словами во время недавнего видеозвонка из нового особняка в Монтесито.

В частности, он со своей супругой в онлайн-формате пообщался с лидерами Королевского фонда Содружества, и признал, что королева Елизавета II внесла неоценимый вклад в работу организации.

Ранее мы рассказывали о конфликте принца Гарри с Елизаветой II.

Так, принц Гарри поссорился со своей бабушкой Елизаветой II прямо накануне свадьбы. А поводом для конфликта стало одной из украшений для Меган Маркл.

Выяснилось, что помощница монарха Анджела Келли отказалась помочь Меган Маркл с примеркой тиары, которую она выбрала для церемонии. Поэтому оскорбленный принц Гарри пошел разбираться сразу к Елизавете II.

Как Politeka писала, что конфликт в королевском дворце, Миддлтон жестко отшила Маркл.

Также Politeka сообщала, что принц Уильям унизил Меган Маркл перед Гарри, всплыли подробности.