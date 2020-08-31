Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", вразила новим фото

Як повідомляє Politeka.net, знімок з'явився в соціальній мережі "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій артистці.(Щоб подивитися - проскрольте вниз)

На фото Кравченко позує поруч з прихильницею. Актриса зображена з яскравим макіяжем, її волосся акуратно укладені. Фолловери просто засипали компліментами улюблену артистку.

Кравченко одягнена в яскраво-бірюзове плаття і куртку того ж кольору.

"Промениста жінка!", "Ви жінка вогонь", "Тетяна ви очаровашка браво, браво, браво", "дуже вас любимо, дивлюся ваші всі серії Сватів, це завжди піднімає настрій, спасибі вам величезне, за вашу працю і професіоналізм, Дай вам Бог здоров'я», «стільки в посмішці позитиву», «вам дуже йде цей колір волосся і укладання», «Ви шикарно виглядаєте!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, днями з'явилося фото актриси в купальнику і пристрасті в коментарях вирують досі. У Мережі отмечют, що перед такою красунею не встоїть і виконавець ролі чоловіка Валюхи Федір Добронравов.

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