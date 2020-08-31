Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", восхитила новым фото

Как сообщает Politeka.net, снимок появился в социальной сети "Инстаграм" на фан-странице, посвященной артистке.(Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото Кравченко позирует рядом с поклонницей. Актриса запечатлена с ярким макияжем, ее волосы аккуратно уложены. Фолловеры просто засыпали комплиментами любимую артистку.

Кравченко одета в ярко-бирюзовое платье и куртку того же цвета.

«Лучезарная женщина!», «Вы женщина огонь», «Татьяна вы очаровашка браво, браво, браво», «Очень Вас любим, смотрю ваши все серии Сватов, это всегда поднимает настроение, спасибо Вам огромное, за ваш труд и профессионализм, Дай Вам Бог здоровья», «Столько в улыбке позитива», «Вам очень идет этот цвет волос и укладка», «Вы шикарно выглядите!», - пишут в комментариях.

Напомним, на днях появилось фото актрисы в купальнике и страсти в комментариях бушуют до сих пор. В Сети отмечют, что перед такой красоткой не устоит и исполнитель роли мужа Валюхи Федор Добронравов.

Напомним, довольная Валюха из «Сватов» впечатлила «цветущим» видом: «Наслаждайтесь».

Как сообщала Politeka, резко похудевшая Татьяна Кравченко из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья".

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