Черно-белый снимок актрисы Татьяны Кравченко, исполнившей роль Вали Будько в сериале "Сваты", наделал шума в сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали необычный кадр, который напугал некоторых пользователей.

Кравченко предстала крупным планом с серьезным, даже немного печальным, выражением лица.

Фото подписано строчками из известного стихотворения:

"Цените тех, с кем маска – ни к чему,

Кому открыться можно нараспашку…

Кто говорит «Всегда тебя приму…»,

И принимает сердцем, не внатяжку…



(Автор: Ирина Самарина-Лабиринт) #татьянакравченко #любимаяактриса"

Поклонники Валюхи кинулись обсуждать увиденное:

"Дай нам Бог таких людей повстречать на своем пути..людей от Бога...прекрасные слова..."

"Золотые слова 👍🌹"

"Какие замечательные стихи, спасибо, класс, Таня здоровья вам и вашим близким, успехов вам во всем, обожаю вас !!! 👏"

"Очень красивая"

"Какие слова..."

"Ах, какие стихи, бальзамом на душу ложатся..."

"Татьяна вы очаровашка"

"Я уж испугалась, не делайте пожалуйста черно белым фото🥺"

"Какие проникновенные глаза!!!! ❤️😍"

Ранее мы сообщали, фото Кравченко с милым малышом на руках растрогало сеть. Так, актриса позировала в кустах с пушистой собачкой породы шпиц. Актриса наклонила голову к питомцы и сложила губы, как для "поцелуйчика". Заметно, что благодарный песик очень любит хозяйку.

«И Вам,Т атьяна Георгиевна, замечательных выходных и отличного настроения ✊👍🌻», «Вы мне очень нравитесь. Постоянно пересматриваю сериал Сваты», «Спасибо и вам», "Вы даёте какой-то заряд бодрости и оптимизма", - отреагировали фанаты.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.