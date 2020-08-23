Черно-белый снимок актрисы Татьяны Кравченко, исполнившей роль Вали Будько в сериале "Сваты", наделал шума в сети
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали необычный кадр, который напугал некоторых пользователей.
Кравченко предстала крупным планом с серьезным, даже немного печальным, выражением лица.
Фото подписано строчками из известного стихотворения:
"Цените тех, с кем маска – ни к чему,
Кому открыться можно нараспашку…
Кто говорит «Всегда тебя приму…»,
И принимает сердцем, не внатяжку…
(Автор: Ирина Самарина-Лабиринт) #татьянакравченко #любимаяактриса"
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Поклонники Валюхи кинулись обсуждать увиденное:
"Дай нам Бог таких людей повстречать на своем пути..людей от Бога...прекрасные слова..."
"Золотые слова 👍🌹"
"Какие замечательные стихи, спасибо, класс, Таня здоровья вам и вашим близким, успехов вам во всем, обожаю вас !!! 👏"
"Очень красивая"
"Какие слова..."
"Ах, какие стихи, бальзамом на душу ложатся..."
"Татьяна вы очаровашка"
"Я уж испугалась, не делайте пожалуйста черно белым фото🥺"
"Какие проникновенные глаза!!!! ❤️😍"
Ранее мы сообщали, фото Кравченко с милым малышом на руках растрогало сеть. Так, актриса позировала в кустах с пушистой собачкой породы шпиц. Актриса наклонила голову к питомцы и сложила губы, как для "поцелуйчика". Заметно, что благодарный песик очень любит хозяйку.
«И Вам,Т атьяна Георгиевна, замечательных выходных и отличного настроения ✊👍🌻», «Вы мне очень нравитесь. Постоянно пересматриваю сериал Сваты», «Спасибо и вам», "Вы даёте какой-то заряд бодрости и оптимизма", - отреагировали фанаты.
Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.
Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.