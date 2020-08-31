Семирічного Платона, сина покійної співачки Жанни Фріске і шоумена Дмитра Шепелєва, випадково зняли під час прогулянки з нянею і зведеною сестрою

Як передає Рoliteka.net, нові знімки опубліковані в Instagram і вже встигли наробити галасу в коментарях.

Як відомо, Шепелєв ретельно приховує свого сина від сторонніх очей. Він дотримується принципової позиції: дитина повинна сама вибрати, чи хоче бути публічною особистістю, і то, коли подорослішає.

Тим не менш, Дмитру не вдалося повністю вберегти хлопчика від цікавих очей. В мережі з'явилися рідкісні фото з прогулянки Платона і Лади (дочки коханої Шепелєва Катерини Тулупової).



Як видно, син Фріске дуже змінився: хлопчик помітно підріс, у нього помінялися риси обличчя і зачіска. Варто відзначити, хлопчик вже цієї осені піде в школу - в приватну англійську установу.



Користувачі кинулися обговорювати зовнішність Платона, відзначаючи, що малюк пішов "в породу Фріске", мовляв схожий і на матір, і на свого діда. Також непоміченим не залишилося те, що у дитини був сумний вираз обличчя - так, принаймні, здалося користувачам.

"Більше на діда схожий"

"Дуже сумні очі ((малюк копія мами"

"Який хороший хлопчик... симпатяжка ❤️"

"Красень, весь в маму і від тата риси взяв. ❤️"

"Сумний він дуже"

"Дуже на Жанну схожий❤️"

"Гарненький.. У породу Фріске пішов👍"

"Копія Жанна Фріске"

"Шкода хлопчиську;(("

"Без мами росте бідний, ніхто не замінить материнської любові❤️"

"Дуже згаслий погляд у малюка, ні радості ні емоцій"

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