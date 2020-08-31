Семилетнего Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске и шоумена Дмитрий Шепелева, случайно засняли во время прогулки с няней и сводной сестрой

Как передает Рoliteka.net, новые снимки опубликованы в Инстаграм и уже успели наделать шуму в комментариях.

Как известно, Шепелев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз. Он придерживается принципиальной позиции: ребенок должен сам выбрать, хочет ли быть публичной личностью, и то, когда повзрослеет.

Тем не менее, Дмитрию не удалось полностью уберечь мальчика от любопытных глаз. В сети появились редкие фото с прогулки Платона и Лады (дочки возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой).



Как видно, сын Фриске очень изменился: мальчик заметно подрос, у него поменялись черты лица и прическа. Стоит отметить, мальчик уже этой осенью пойдет в школу - в частное английское учреждение.



Пользователи кинулись обсуждать внешность Платона, отмечая, что малыш пошел "в породу Фриске", мол похож и на мать, и на своего деда. Также незамеченным не осталось то, что у ребенка было грустное выражение лица - так, по крайней мере, показалось пользователям.

"Больше на деда похож"

"Очень грустные глазки (( малыш копия мамы"

"Какой хороший мальчик... симпатяжка ❤️"

"Красавец, весь в маму и от папы черты взял. ❤️"

"Грустный он очень"

"Очень на Жанну похож❤️"

"Хорошенький.. В породу Фриске пошел👍"

"Копия Жанна Фриске"

"Жаль мальчишку;(("

"Без мамы растёт бедный, никто не заметит материнской любви❤️"

"Очень потухший взгляд у малыша, ни радости ни эмоций"

Напомним, что Наталья Фриске поразила редким архивным фото: «Почему именно она?».

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