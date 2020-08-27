Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске 34-летняя Наталья сверкнула идеальной фигурой на пляже

Как передает Politeka.net, красотка поделилась с поклонниками фото, на котором предстала практически обнаженной. Девушка стояла спиной к камере. На ней был одет микро-купальник, который практически ничего не прикрывал. «Пятую точку» Натальи смогли рассмотреть все желающие. Девушка была мокрая, вероятно, только вылезла из воды. Она шла в сторону камней. Кадр выглядел впечатляюще.

«Худшее чувство - это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня», - подписала снимок Наталья.

За день ее фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов, слов поддержки, а также критики.

«Превосходный кадр и Наталия», «А для кого то ты всегда особенная, люблю», «помню, помню этот момент», «Ах, какая девушка, какая девушка)», «Наташа, обажаю», «Красота в красоте», «Где Жанна, и где сестра, Ничего похожего! Жанна - красивый ангел!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Фриске сделала себе огромное тату на ноге. Девушка призналась, что два года вынашивала эту идею, и вот наконец решилась на изменения. Теперь на бедре Фриске красуется тигр.

Напомним, что Наталья Фриске поразила редким архивным фото: «Почему именно она?».

Как сообщала Politeka, Наталью Фриске заметили в любимом платье умершей сестры: "А кому еще их носить?".

Также Politeka писала, что сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы: "Какой кошмар... зачем?".