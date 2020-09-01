71-річна російська співачка Алла Пугачова підкорила мережу трохи брутальним, але стильним образом

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося свіже фото напомадженої Примадонни, яке викликало ажіотаж в коментарях.

Так, Алла Борисівна зі злегка розпатланими завитками на голові постала в шкіряній жилетці, прозорій блузі і темних широких штанях. Родзинкою образу стала хутряна накидка соковитого червоного кольору.

Усміхнена співачка тримала в руках сумку-клатч, доповнивши свій лук сонцезахисними окулярами з круглими стеклами.

"Красуня🔥♥️", - підписаний кадр.

Більшість користувачів погодилися з тим, що Примадонна виглядає молодше своїх років, проте знайшлися й ті, які відзначили, що наряд у артистки - повний несмак.

"Класний наряд, та й сама красуня 👍 👏 "

"Алла браво яка краса"

"👏 🔥 😢картинка, без макіяжу і все в її віці...старуха..."

"Співачка👍, але старість прийшла😢"

"Це що за звір 🤔 🤪"

"Є на що подивитися!!! Без умовно є, що показати ☀"

"Бабуся-вогонь!!! Дай Бог, здоров'я!..."

"Жах! Несмак повний!"

"Бешкетниця!"

"Надто..."

"Ну наряд гарний у Алли Борисівни, можна навіть знайти ще молодого чоловіка..."

Раніше ми повідомляли, Пугачова наробила шуму в мережі новим образом. Зірка "змінила" темним балахонам і постала в сукні молочного відтінку - правда, як і раніше вільного крою.

Алла Борисівна присіла на фото, помахавши ручкою комусь убік. При цьому зірка обдарувала голлівудською посмішкою.

"Грайлива така😍 😍 😍", "вона - з привітом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мені все подобається, але я б трохи змінила стиль, просто я не люблю рюшички і пір'ячко», "обожнюю! Так тримати❤️❤️❤️" - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна, на примадонну вже поклали око: "черга з чоловіків...".

Також Politeka писала, що Пугачова довела до психушки відомого українця, друг розкрив деталі: "два тижні лежав в...".