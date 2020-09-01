71-річна російська співачка Алла Пугачова підкорила мережу трохи брутальним, але стильним образом
Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося свіже фото напомадженої Примадонни, яке викликало ажіотаж в коментарях.
Так, Алла Борисівна зі злегка розпатланими завитками на голові постала в шкіряній жилетці, прозорій блузі і темних широких штанях. Родзинкою образу стала хутряна накидка соковитого червоного кольору.
Усміхнена співачка тримала в руках сумку-клатч, доповнивши свій лук сонцезахисними окулярами з круглими стеклами.
"Красуня🔥♥️", - підписаний кадр.
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Більшість користувачів погодилися з тим, що Примадонна виглядає молодше своїх років, проте знайшлися й ті, які відзначили, що наряд у артистки - повний несмак.
"Класний наряд, та й сама красуня 👍 👏 "
"Алла браво яка краса"
"👏 🔥 😢картинка, без макіяжу і все в її віці...старуха..."
"Співачка👍, але старість прийшла😢"
"Це що за звір 🤔 🤪"
"Є на що подивитися!!! Без умовно є, що показати ☀"
"Бабуся-вогонь!!! Дай Бог, здоров'я!..."
"Жах! Несмак повний!"
"Бешкетниця!"
"Надто..."
"Ну наряд гарний у Алли Борисівни, можна навіть знайти ще молодого чоловіка..."
Раніше ми повідомляли, Пугачова наробила шуму в мережі новим образом. Зірка "змінила" темним балахонам і постала в сукні молочного відтінку - правда, як і раніше вільного крою.
Алла Борисівна присіла на фото, помахавши ручкою комусь убік. При цьому зірка обдарувала голлівудською посмішкою.
"Грайлива така😍 😍 😍", "вона - з привітом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мені все подобається, але я б трохи змінила стиль, просто я не люблю рюшички і пір'ячко», "обожнюю! Так тримати❤️❤️❤️" - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".
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