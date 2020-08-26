Алла Пугачева славится, как очень жесткая личность, иногда ее поведение просто шокирует

Новые неожиданные детали рассказал известный российский хореограф Мигель, передает «Вокруг ТВ»

По словам артиста, в популярном музыкальном проекте нулевых «Фабрике звезд» Примадонна была просто идеальной, за ней хотелось следовать. Для Мигеля певица была примером, он чувствовал ее наставничество.

Однако во время работы над "Рождественскими встречами" Алла Пугачева открылась для него с новой стороны. Звезда шоу "Танцы" неохотно вспоминает тот период, отмечая, что это был настоящий ад.

Больше всех, по словам Мигеля, досталось Олегу Бондарчуку – на нервной почве у него отнялась нога. Хореограф отметил, что после проекта его коллеге потребовалась реабилитация.

"Две недели полежал в психушечке", – говорит артист.

Отметим сам Олег Бондарчук ранее признавался о том, что сожалел, что согласился работать с Примадонной.

"Я молился, крестился, я считал минуты, когда можно уже будет об этом только вспоминать. Ну это было очень страшно. Она настолько требовательна, она настолько по-своему все видит. И я должен был это предугадать. И я должен был это сделать так, как она видит", – рассказывал режиссер.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой скопировала дерзкий образ матери и вызвала фурор: "Как две сестрички"

Как сообщала Politeka, фото Аллы Пугачевой со щербатыми зубами и кудрями произвело фурор в сети: Галкин о такой и не мечтал.

Также Politeka писала, что безбашенная Алла Пугачева поразила обновленным стилем: "Женщине идёт восьмой десяток".