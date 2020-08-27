Примадонну Аллу Пугачеву смогут "приютить" в случае развода с Максимом Галкиным
Таким заявлением отличился известный продюсер Андрей Разин, передает Собеседник.
По его словам, он готов сыграть свадьбу с российской примадонной при условии, если она уйдет от известного шоумена Максима Галкина.
«Да я бы и сам принял Примадонну к себе! А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?! Это реклама — с ней жить!», - уверенно заявил скандально известный Андрей Разин.
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Продюсер также добавил, что на протяжении последних шести месяцев Максим Галкин "не тянет" Аллу Пугачеву в финансовом плане из-за карантина и отмененных концертов.
Андрей Разин предположил, что такая ситуация может спровоцировать развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина, и это, как уверяет продюсер, может случиться в ближайшее время.
Подытоживая, Андрей Разин добавил, что именно также Алла Пугачева поступила в свое время с Филиппом Киркоровым, на которого обрушились финансовые проблемы.
Ранее мы рассказывали, что слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут быть частью пиар-кампании.
По словам источников, звезды сейчас счастливы в браке, но этим фейком удобно подогревать интерес публики к Пугачевой и Галкину.
Экстрасенс Виктор Богданов, в свою очередь, уверяет, что Максим Галкин и Пугачева расстанутся уже в следующем году.
«Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», - рассказывал ранее экстрасенс.
Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".
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