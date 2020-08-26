Алла Пугачева восхитила Сеть своим танцем с экс-возлюбленным Наташи Королевой Игорем Николаевым

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились в Инстаграм на фан-странице, посвященной Примадонне. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На видео запечатлено, как Игорь Николаев говорит что-то на ухо Алла Пугачевой во время совместного танца. Примадонна віглядит очень элегантно и стройно в черном платье с широким поясом.

Ролик активно комментируют в Сети. Многие восхищаются тем, как молодо выглядит 71-летняя Алла Пугачева и как весело проводит время.

«Да👍 это легенды две, две эпохи, гениальный композитор и гениальная, неповторимая певица, два ✌️таланта , а главное настоящие друзья, преданные годами, а ещё и кумовья , вот она настоящая дружба, проверенная годами !!!», " Класс", «Добрые верные друзья👏👏👏❤️❤️❤️как это здорово, что они есть по жизни», «Аллочка бесподобная», «Алла тусовщица? То там танцует, то сям. Еще живчик», - пишут в комментариях.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева состояли в браке с 1992 по 2001 год.

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