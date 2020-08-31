34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова показала, як розслабляється

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в лазні, а саме у величезному чані з водою і хвойними гілками.

Роздягнена Ольга продемонструвала, на думку користувачів, занадто худу фігуру, одягнувшись в чорний спортивний купальник. Бузова прикрила бюст гілками і посміхнулася в камеру, стоячи у воді трохи вище, ніж по коліно.

"Якщо вихідний, то такий 🥰 🥰 🥰 виїхати за 100 км від Москви, прокинутися в лісі, сходити в лазню, і сидіти потім дивитися фільми на свіжому повітрі, в той момент коли собачки гуляють біля будиночка 🐶 😍 🌳 🌲 🌲 🌲 а що для вас ідеальний вихідний? 😍", - підписала фото знаменитість.

Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Ольга виглядає "на 15 років":

"Така свіженька ❤️Відпочивай💋обіймаю"

"Худа як смерть. Оля ти напевно вся на нервах"

"То макарони тепер гілки"

"Русалка 😍"

"Курка в борщі, яка змогла вижити 😂"

"Тобі тут ніби 18 років😅" - "тут ніби років 13-14, а не 18..."

"Надто відфотошопилася, обличчя 15 підлітка. Перебір"

"Не вистачає тільки шпагату😅 насправді так, ранок ідеальний)))"

"Боже 🔥 🔥 🔥сама на себе не схожа 😍 😍 😍 як школярка ☺ ❤️"

"Таке відчуття що тобі тут років 15😂"

Попаритися в лазні і "поплавати" в чані люблять також балерина Анастасія Волочкова і телеведуча Анфіса Чехова. Бузова, мабуть, не втрималася, милуючись кадрами їх релаксу в соцмережах, і теж вирішила спробувати.

Раніше ми повідомляли, що Чехова виставила в Instagram знімки, хвалячись "принадами російської лазні". Пишнотіла красуня продемонструвала форми в спокусливому смарагдовому купальнику.

"Віниками відходили, в чані зварили, евкаліптом, лавандою і буркуном надихалася. І навіть в хамамі полежала☺️ взагалі, Я не фанат лазні, але не спробувати банний обряд - це злочин! Багато хто сюди їдуть саме за цим😍 і я такий кайф вчора отримала😋", - розповідала Анфіса.

А ось Волочкова, як відомо, регулярно ходить в лазню - її оголені фото в бочці з водою (іноді навіть зі шпагатом) стали вже притчею во язицех.

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