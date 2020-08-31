Скандально відома російська актриса Христина Асмус викликала бурю в мережі після фото з малиною

Розлучення актриси з Гаріком Харламовим стало однією з причин масового хейта зірки в соціальній мережі Instagram. Після зйомок фільму "Текст", де були присутні неоднозначні і відверті сцени з Христиною, шанувальники також почали масово засуджувати Асмус за провокативну і зухвалу поведінку.

Практично під кожним її постом користувачі Мережі засуджують зірку за Відверті фото, зухвалі висловлювання або висміювання свого ж поведінку. Асмус не реагує на критику, продовжуючи ділитися фото зі спальні, а також кадрами зі зйомок нового проекту.

Не так давно зірка також опублікувала кадр, на якому позувала в ліжку в одній яскраво-червоній ночнушке. Причому позувала блондинка поруч з тарілкою смачної і великої малини, на якій акцентувала увагу.

"Це беззаконня! Чому немає смайлика малини?! Я вимагаю поправок! 😂 І щоб смайлик веселки нікуди не подівся ️ ️ а яких смайликів в телефоні не вистачає вам? 📲 💭 ",- пише жартівливо Христина під фото.

У мережі почали бурхливо обговорювати побачене:

«Христина, ви дуже красива дівчина 😊 Але фільм текст просто відстій 🤷🏼♀️ нудний, розтягнутий, порожній 🥵 можна було і не роздягатися так то 😂», «Полуничка чим тобі не малина😊 ну тільки якщо трохи в розмірах побільше🍓🍓🍓😊», «Зручне ліжко, висока», «🍷Як щодо малинового вина🙂😀», «Ви за лгбт?😮 Судячи з останніх постів про піцу і веселку, вибрала Христина не ту доріжку», «як я солодко сплю в ліжку», «Реально смайлика Харламова на неї немає 😆 😆 😆 дитячий сад», «чого розляглася, або на колінах до Гаріка і моли його, щоб він повернувся до тебе», «Як же сумує, Гаріка немає, зате малина в цілості😂».

Ми також писали, що не так давно стало відомо, що молода актриса знову буде зніматися разом з відомим актором. Раніше зірки довгий час були разом на акторському майданчику серіалу "Інтерни". Колеги і друзі тепер знімаються в новому російському проекті, тому спільний кадр артистів, представлений в Instagram на сторінці Івана, не зміг залишити фанатів байдужими.

Актори посміялися на камеру в своїх сценічних образах на чорно-білому фото. Причому кадр викликав бурю в мережі, адже після розлучення особисте життя Асмус не перестає цікавити шанувальників. У коментарях під фото Охлобистіна і актриси не забули згадати і Гаріка Харламова, з яким Христина більше не перебуває у шлюбі:

"Ці спекотні дні!» ,- написав артист під фото.

Ось як відреагували користувачі Instagram:

"І як таких до церкви пускають....", "Тіль Ліндеманн", "Харламов згорить від ревнощів ( 🎃 )»," які ви кайфові! 😍 😍 » , «ІВАН ІВАНОВИЧ, ви🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏"," Ай красені!!! 🔥 🔥 🔥 ", "навіть чую як він сміється😆 😁 😁 😁 💥", " знову вони разом) 👍 »«

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

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