Скандально известная российская актриса Кристина Асмус вызвала бурю в сети после фото с малиной

Развод актрисы с Гариком Харламовым стал одной из причин массового хейта звезды в социальной сети Инстаграм. После съемок фильма "Текст", где присутствовали неоднозначные и откровенные сцены с Кристиной, поклонники также принялись массово осуждать Асмус за провокативное и дерзкое поведение.

Практически под каждым ее постом пользователи сети осуждают звезду за откровенные фото, дерзкие высказывания или высмеивание своего же поведение. Асмус не реагирует на критику, продолжая делиться фото из спальни, а также кадрами со съемок нового проекта.

Не так давно звезда также опубликовала кадр, на котором позировала в постели в одной ярко-красной ночнушке. Причем позировала блондинка рядом с тарелкой вкусной и довольно крупной малины, на которой акцентировала внимание. Поклонники же принялись писать, как актриса тоскует по мужу и ответили на вопрос звезды.

«Это беспредел! Почему нет смайлика малины?! Я требую поправок! 😂 И чтоб смайлик радуги никуда не делся 🤪🤦🏼‍♀️ А каких смайликов в телефоне не хватает вам? 📲💭», - пишет шутливо Кристина под фото.

В сети принялись бурно обсуждать увиденное:

«Кристина, вы очень красивая девушка 😊 Но фильм текст просто отстой 🤷🏼‍♀️ нудный, растянутый, пустой 🥵 можно было и не раздеваться так то 😂», «Клубничка чем тебе не малина😊 ну только что если чуть в размерах побольше🍓🍓🍓😊», «Удобная кровать, высокая», «🍷Как насчёт малинового вина🙂😀», «Вы за лгбт?😮 Судя по последним постам про пиццу и радугу, выбрала Кристина не ту дорожку», «Как я сладко сплю в кровати», «Реально смайлика Харламова на нее нет😆😆😆детский сад», «чего разлеглась, или на коленях к гарику и моли его, чтобы он вернулся к тебе», «Как же тоскует, Гарика нет, зато малина в сохранности😂».

Мы также писали, что не так давно стало известно, что молодая актриса снова будет сниматься вместе с известным актером. Ранее звезды долгое время были вместе на актерской площадке сериала "Интерны". Коллеги и друзья теперь снимаются в новом российском проекте, поэтому совместный кадр артистов, представленный в Инстаграм на странице Ивана, не смог оставить фанатов равнодушными.

Актеры посмеялись на камеру в своих сценичных образах на черно-белом фото. Причем кадр вызвал бурю в сети, ведь после развода личная жизнь Асмус не перестает интересовать поклонников. В комментариях под фото Охлобыстина и актрисы не забыли упомянуть и Гарика Харламова, с которым Кристина более не состоит в браке:

«Эти жаркие денёчки!», - написал артист под фото.

Вот как отреагировали пользователи Инстаграм:

«И как таких в церковь пускают....», «Тиль Линдеманн», «Харламов сгорит от ревности (🎃)», «Какие вы кайфовые! 😍😍», «Иван Иванович, вы🔥🔥🔥👏👏👏», «Ай красавцы!!! 🔥🔥🔥», «даже слышу как он смеется😆😁😁😁💥», «Опять они вместе) 👍».

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

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