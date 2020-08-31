41-річна співачка Ані Лорак показала 9-річну спадкоємицю Софію і несподівано нарвалася на критику

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото мами з донькою, яке викликало фурор.

Щасливі Кароліна і Софія обіймаються і посміхаються на знімку. Однак, в очі кидаються, на думку користувачів, "перероблене" в результаті пластичних операцій обличчя співачки, а також експерименти з кольором волосся її дочки.

Софія постала з заплетеною кіскою і декількома малиновими пасмами. Мабуть, дівчинка бере приклад з мами і хоче якось "прикрасити" свою зовнішність.

Користувачі поспішили прокоментувати побачене:

"Коли краса залишилася у мами️"

"Дві красуні"

"Вже і волосся пофарбувала, навіщо, вона ж ще маленька!"

"Перероблена👎"

"Красиві обидві тільки мама по-моєму перебільшує з пластикою останнім часом"

Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала фото з Нью-Йорка. Зірка прогулювалася по мегаполісу в білій сорочці і блакитних джинсах-"бананах". На знімку Кароліна позувала на сходах, виставивши вперед одну ногу, а іншу зігнувши в коліні. Зірка обдарувала шанувальників голлівудською посмішкою, сховавши очі за сонцезахисними окулярами.

"Ніколи не здавайся», - коротко йдеться в підписі.

"Насолоджуюся твоїм відпочинком, красуня! Дуже красиві знімки", "Ну ви даєте) І Греція, і США - наша мандрівниця", "шикарна", "яка красуня", "як завжди на стилі", "неймовірна", "які енергійні знімки", "любимо вас", "так виглядати, потрібно дуже добре старатися, красуня, шикарна", "дуже приємно бачити вас з цією милою посмішкою", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що розповніла Ані Лорак в міні-шортах викликала переполох: "де Делі Кароліну?"

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".