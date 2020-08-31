41-річна співачка Ані Лорак показала 9-річну спадкоємицю Софію і несподівано нарвалася на критику
Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото мами з донькою, яке викликало фурор.
Щасливі Кароліна і Софія обіймаються і посміхаються на знімку. Однак, в очі кидаються, на думку користувачів, "перероблене" в результаті пластичних операцій обличчя співачки, а також експерименти з кольором волосся її дочки.
Софія постала з заплетеною кіскою і декількома малиновими пасмами. Мабуть, дівчинка бере приклад з мами і хоче якось "прикрасити" свою зовнішність.
Користувачі поспішили прокоментувати побачене:
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Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала фото з Нью-Йорка. Зірка прогулювалася по мегаполісу в білій сорочці і блакитних джинсах-"бананах". На знімку Кароліна позувала на сходах, виставивши вперед одну ногу, а іншу зігнувши в коліні. Зірка обдарувала шанувальників голлівудською посмішкою, сховавши очі за сонцезахисними окулярами.
"Ніколи не здавайся», - коротко йдеться в підписі.
"Насолоджуюся твоїм відпочинком, красуня! Дуже красиві знімки", "Ну ви даєте) І Греція, і США - наша мандрівниця", "шикарна", "яка красуня", "як завжди на стилі", "неймовірна", "які енергійні знімки", "любимо вас", "так виглядати, потрібно дуже добре старатися, красуня, шикарна", "дуже приємно бачити вас з цією милою посмішкою", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що розповніла Ані Лорак в міні-шортах викликала переполох: "де Делі Кароліну?"
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