Известная певица Ани Лорак ошеломила переменами во внешности

Как передает Politeka.net, бурную реакцию вызвало новое фото, опубликованное артисткой в Instagram.

Лорак продолжает хвастаться кадрами отдыха. На этот раз она показала роскошный отель в котором остановилась. На снимке она сидит в кресле в холле отеля.

Ани одета в джинсовые мини-шорты и белый топ. Ее волосы гладко уложены.

Однако внимание фолловеров привлекла внешность Лорак, а особенно ее лицо. Певицу заподозрили в злоупотреблении уколами красоты или даже пластическими операциями. Кроме того, артистка выглядит слегка располневшей.

«Что с вами случилось? Ну не естественная. Все натянуто, как у куклы, на Повалий вы стали похожи», «Здесь, не очень...», «Ани Лорак, хватит лицо переделывать. Оно скоро станет ужасным. Разве Вы не замечаете этого?», «Где дели Каролину?», «Гурченко, хватит ботокса», - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак занялась экстремальным спортом под наблюдением Филиппа, она опубликовала в социальной сети видео, где катается на доске, привязанной к кораблю.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нарушила покой в соблазнительном лифе: "Просто бомба, крошка".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".