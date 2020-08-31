30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала відвертим фото і пікантним натяком

Як передає Рoliteka.net, дівчина поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом. Яскраво нафарбована брюнетка всунула в камеру апетитний бюст, стягнутий чи то в чорний топ, чи то плаття (так як фото обрізано, розгледіти докладніше не представляється можливим).

Блогерка заінтригувала в підписі своїм таємничим шанувальником, з яким провела вихідні.

"Тут - одна) Якщо фото набере дуже багато лайків, побачите з ким...😂 #weekend", - повідомила Кошкіна.

Користувачі, між іншим, припустили, що Яна весело провела час з шоуменом Гаріком Харламовим, який нещодавно оголосив про розставання з актрисою Христиною Асмус.

"Красиві очі)"

"Гарік 😄"

"Ну вас тут, як мінімум, три😂"

"Не знаю куди подивитися чи то в очі чи то на картину цю дивну"

"@garikkharlamov виходь вже!"

"З Харламовим?😂"

"Просто умити обличчя. Вій своїх немає як і губ, брів так само немає. Просто дівчина"

"Дуууже красива❤️❤️"

"Боже.. Яна! Це перебір..!!!"

"Харламов поруч"

Раніше ми розповідали, що Кошкіна приголомшила гарячим кадром в ліжку - ракурс просто вражає. Дівчина вляглася на живіт, "здавивши" пишний бюст. Крім того, Яна склала свої губи, як для поцілунку.

"Хто там цікавився, чи зручно мені спати на животі?✌ 😅 # goodnight", - підписала фото зірка, натякаючи на те, що видатний бюст їй нітрохи не заважає.

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