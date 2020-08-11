Предполагаемая возлюбленная Гарика Харламова, блогерша Яна Кошкина впечатлила образом в роскошном свадебном платье

Не так давно российская звездная пара Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили, что подают на развод. При этом, не успели поклонники отойти от этой новости, как в сети пошли слухи о том, что у Харламова уже появилась новая пассия. Шоумену приписывают роман с пышногрудой блогершей Яной Кошкиной, с которой его заметили на вечеринке.

Артист и блогерша эти слухи не подтверждают, однако это не мешает поклонникам выискивать все новые доказательства их отношений.

На этот раз фурор в сети произвело появление Кошкиной в белом платье, которое легко можно представить свадебным. Снимками в роскошном наряде красотка поделилась в своем Инстаграм. На ней длинное обтягивающее платье с шикарным шлейфом, полупрозрачными вставками и декором в виде лепестков цветов. Глубокое декольте наглядно демонстрирует, чем красотка «лучше» бывшей жены Харламова Асмус.

В сети активно обсуждают «свадебный» образ Кошкиной.

«Яночка, Вы потрясающая красотка и классная актриса!», «а зачем ты ж**у постоянно оттопыриваешь?», «Ну че там, с Харламовым то?», «Папик то разрешил?», «Ух какой "Бутон"», «Мужики в шоке», «Замуж собралась?», «Что спереди что сзади пушка», «В таком платье можно и замуж за Харламова», - пишут люди.

Напомним, Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой.

Как сообщала Politeka, сеть кипит из-за внебрачного ребенка Харламова, на кого "променяли" Асмус.

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус показал свою "новую пассию".