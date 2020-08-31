Тіна Кароль приголомшила сміливим вбранням у першому випуску нового сезону «Тінців з зірками»

Вже другий рік поспіль артистка є ведучою шоу разом з Юрієм Горбуновим.

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На прем'єру "Тінців з зірками 2020" Тіна Кароль вибрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma, шанувальниками якого є топові світові модниці. Акцент вона зробила на пишному декольте, куди просто не одягнеш білизну. Образ вона доповнила розплетеним волоссям, укладеним хвилями.

Відзначимо, наряд Тіни Кароль викликав неоднозначну реакцію. Поки одні захоплюються виглядом артистки, інші визнали сукню вже занадто відвертою. У мережі навіть зазначили, що фігура артистки не дозволяє носити такі шати.

"Тіні Кароль потрібно трохи скромніше одягнутися", "вона дуже розпливлася. Для такого вбрання потрібно бути стрункішою", "сукня не дуже, з'явилися зайві кілограми", "фігури взагалі немає", "макіяж дуже красивий, Тіна ніби світиться. А за чергову сукню-купальник з виваленими грудьми костюмерам мінус, фасон Тіні категорично не йде і сильно дешевить образ", - пишуть в мережі.

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