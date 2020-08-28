Тина Кароль в оригинальном наряде из бусин сверкнула своим внушительным декольте

Популярная певица недавно потрясла украинцев своим зажигательным выступлением на концерте ко Дню Независимости, для которого она выбрала весьма незаурядный наряд. Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось видео, снятое во время подготовки Кароль к выступлению.

На кадрах можно увидеть, как певица готовится к выходу на сцену. На ней уже надет ее оригинальный наряд, состоящий из множества металлических бусин. Камера медленно приближается вплотную к певице, заострив внимание на ее глубоком декольте, подчеркивающем пышную грудь. Затем крупным планом показывают лицо Кароль с нежным макияжем.

«Тиночка готовится к своему выступлению ко Дню Независимости Украины», - говорится в подписи к видео.

Поклонники звезды не могли пройти мимо таких кадров.

«Афродита!!! Богиня любви и красоты!!! Непревзойденная!!! Всею нежностью, Любовью, очарованием, грацией - Матушка Природа наградила это волшебное явление нашей планеты Земля!», «Сладкая малышка», «Куколка», «Тина рядом с Даном была Королева, а он король, а сейчас она какая-то "кислая", грустная, а он стал как "гопник"», «Как ангелочек», «Поправилась или филеры костюм ужас вульгарный», «Главное губы не красные значит у нее все хорошо», - пишут люди.

Напомним, Кароль с глубоким декольте решила показать своего любимого.

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