Украинская певица Тина Кароль озадачила кадрами, отснятыми на своем недавнем концерте

Недавно на фан-странице Тины Кароль появились кадры, сделанные во время выступления артистки в Запорожье. Певица не только взбудоражила своим выступлением, а также стильным нарядом, в котором позировала, но еще и неожиданным жестом.

Дело в том, что прямо во время выступления Тина заплакала пока исполняла одну из своих популярных композиций. Фанаты были удивлены поведением артистки и тут де вспомнили, что не так давно звезда выставляла несколько депрессивные фото со стихами, а также грустные селфи.

«я буду ржать если потом реально выяснится что Дан не с Тиной..вот тогда я скажу что Тине обязательно нужна главная роль в каком-то фильме...если быть честными,она должна сама решить жить настоящим и думать о будущем,» «проплакала пол концерта. очень люблю ❤️», «Что там с Тиной? Кто-то говорит линзы, кто-то аллергия, кто-то что просто растрогалась?», «так хочется обнять 💔», «очень кайфовая 😍», «любимая девочка 🥺❤️😍», «У человека проблема с Линзой», «моя ж бусинка🥺🥺🥺🥺», «самая любимая, сильная малышка!!!😍 ДУША!!!❤️ мы рядом!!!», «Ее просто разрывает и наши сердечки❤️❤️😍🔥👏», - пишут фанаты.

Мы также писали, что Тина вместе со всемирно известным рэпером Snoop Dogg выпустила песню Blow Your Mind. Премьера песни состоялась всего день назад, но уже вызвала бурную реакцию в сети. Лирический трек певица также представила на своей странице в Инстаграм.

На фан-аккаунте Тины также появилась информация, касающаяся новой работы певицы. Специально под жарким кадром с Кароль была опубликована информация о треке артистов:

«Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны», — рассказывала Кароль в интервью.

При этом она ответила, что о сотрудничестве с американским певцом она узнала внезапно, у нее был всего час на запись своей части в треке.

«Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка», — рассказала Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."