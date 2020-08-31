Тина Кароль ошеломила смелым нарядом в первом выпуске нового сезона «Тінців з зірками»

Уже второй год подряд артистка является ведущей шоу вместе с Юрием Горбуновым.

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На премьеру "Тінців з зірками 2020" Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma, поклонниками которого являются топовые мировые модницы. Акцент она сделала на пышном декольте, куда просто не наденешь белье. Образ она дополнила расплетенными волосам, уложенными волнами.

Отметим, наряд Тины Кароль вызвал неоднозначную реакцию. Пока одни восхищаются видом артистки, другие сочли платье уже слишком откровенным. В Сети даже отметили, что фигура артистки не позволяет носить такие одеяния.

«Тине Кароль нужно немного поскромнее одеться», «Она очень расплылась. Для такого наряда нужно быть стройнее», «Платье не очень, появились лишние килограммы», «Фигуры вообще нет», "Макияж очень красивый, Тина будто светится. А за очередное платье-купальник с вываленной грудью костюмерам минус, фасон Тине категорически не идёт и сильно дешевит образ" - пишут в Сети.

Напомним, бесстыжая Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками», показавшись в тесном платье без белья: «Как выпирают!»

Как сообщала Politeka, уставшая Кароль удивила поведением, разрыдавшись прямо на сцене: "Так хочется обнять..."

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