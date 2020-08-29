Украинская певица Тина Кароль впечатлила фигурой в стильном белом топе

Как известно, Тина вместе со всемирно известным рэпером Snoop Dogg выпустила песню Blow Your Mind. Премьера песни состоялась всего день назад, но уже вызвала бурную реакцию в сети. Лирический трек певица также представила на своей странице в Инстаграм.

На фан-аккаунте Тины также появилась информация, касающаяся новой работы певицы. Специально под жарким кадром с Кароль была опубликована информация о треке артистов:

«Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны», — рассказывала Кароль в интервью.

При этом она ответила, что о сотрудничестве с американским певцом она узнала внезапно, у нее был всего час на запись своей части в треке.

«Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка», — рассказала Кароль.

Фанаты под постом больше же обратили внимания на образ звезды на фото:

«Че по глазам😂», «Лучшая 🔥», «Пісня 🔥🔥🔥🔥 неймовірно крута 😍», «Самая самая💕💕💕!!!!!🙏», «Шикарная😉😉», «очень красивая девушка как ангелочек виглядишь», «Тиночка ты наше солнышко мы тебя любим будь счастлива с Вениаминчиком родными и близкими тебе людьми🌟», «Маленькие женщины созданы для любви.Я это знаю)).Вы прекрасны во всем», «The best 😍», «Прикольно», «Самая лучшая».

Ранее мы писали, что год назад Тина Кароль презентовала свой летний хит, который удивил фанатов не только новым стилем, но и своей пикантностью. Песня и видеоработа "Вабити-Бавити" стала популярна сразу же в момент презентации. В честь выхода ролика фанаты начали массово публиковать лучшие отрывки из композиции и показывать самые любимыей моменты из ролика Кароль.

Так, на фан-аккаунтах в Инстаграм был пред дставлен ролик, в котором Тина повеселилась в бассейне и восхитила видом в трендовом монокини из серебряных блесток. По сюжету клипа, Кароль должна была в роли домохозяйки соблазнить двух работников у бассейна. Ими стали молодые танцоры Josh Killacky и Tim Milgram.

С ролью и мужчины, и сама артистка справились отменно, ведь именно моменты флирта и заигрывания Тины запомнились поклонникам больше всего. Некоторые фанаты написали, что клип заставил их проникнуться "прямо до дрожи".

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."