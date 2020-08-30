Популярная украинская исполнительница Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в тесном платье на шоу «Танці з зірками»
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу певицы в Instagram.
«А вы смотрите вместе с нами новый сезон…?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках видно, что Тина Кароль позирует на камеру в тесном платье с экстремальным декольте, которое явно маловато для внушительных размеров звезды.
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«Наша любимая Тиночка», «самая бомбезная из всех ведущих, которых я когда-либо видел», «любимая наша», «огонь вид!», «как выпирают красиво», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что певица Тина Кароль впечатлила фигурой в стильном белом топе.
Как известно, Тина вместе со всемирно известным рэпером Snoop Dogg выпустила песню Blow Your Mind. Премьера песни состоялась всего день назад, но уже вызвала бурную реакцию в сети. Лирический трек певица также представила на своей странице в Инстаграм.
На фан-аккаунте Тины также появилась информация, касающаяся новой работы певицы. Специально под жарким кадром с Кароль была опубликована информация о треке артистов.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."