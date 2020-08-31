Ведуча Ольга Фреймут, яка заразилася китайським вірусом, станцювала в першому ефірі оновленого сезону "Танців з зірками"

Зірка, яка напередодні прямого ефіру повідомила, що захворіла все ж взяла участь у шоу разом зі своїм партнером Іллею Падзиною.

Відзначимо, партнер ведучої також заразився. Свій танець пара виконала в ізоляції у дворі будинку Ольги.

Фреймут розповіла, що зараз у них немає температури і відчувають вони досить непогано. А оскільки пара довго готувалася, то вони не змогли пропустити ефір.

Пара виконала Фокстрот під пісню "Спи собі сама" групи "Скрябін".

Танець отримав досить високу оцінку суддів.

"Я аплодую стоячи. Олю, ти така ніжна, така бліденька, така недосяжна, як квітонька едельвейсу. Я благала Боженьку, щоб раптом під час танцю ти не зомліла. Сьогоднішні ваші танці були як пейзажі Ренуара. Вони були насичені палітрою надлегких торкань. Дякую вам", прокоментувала виступ ведучої Катерина.

Влад Яма також був вражений парою: "Молодці, що станцювали. Танець він взагалі лікує, а якщо свіжому повітрі, то я думаю, що тим більше. Дійсно було дуже ніжно, але хочеться побачити вас справжніми, танцюючими саме тут. Повертайтеся!».

В результаті за свій танець Фреймут і Падзіна отримали досить високу оцінку від суддів — 26.

Нагадаємо, про те, що у неї виявили Китайський вірус Ольга Фреймут повідомила 23 авуста. Вона зазначила, що не знає, де могла заразитися. Також телеведуча повідомила, що проходить лікування на самоізоляції.

Першим симптомом вона назвала сильний біль в плечах.

Телеведуча закликає всіх слідувати відомим правилам: носити маски, користуватися антисептиком і уникати великих зборів людей.

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