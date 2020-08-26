Телеведущая Ольга Фреймут, у которой выявили китайский вирус, показала, как выглядит сейчас

Как передает Politeka.net, новым фото она поделилась на своей странице в «Инстаграм».

«Цветы лечат», - написала Фреймут.

На фото телеведущая обнимает букет красных роз. Фреймут сфотографировалась с распущенными волосами.

На снимке она запечатлена без маски.

В комментариях фолловеры желают звезде скорейшего выздоровления. При этом многие удивляются тому, как хорошо выглядит Фреймут несмотря на такое серьезное заболевание.

«Как можно такой красивой быть? Оля, это противозаконно», «Какая вы красивая», «Очень сильно любим», «Красивая», - пишут в комментариях.

Напомним, о том, что у нее обнаружили китайский вирус Ольга Фреймут сообщила 23 авуста. Она отметила, что не знает, где могла заразиться. Также телеведущая сообщила, что проходит лечение на самоизоляции.

Первым симптомом она назвала сильную боль в плечах.

Телеведущая призывает всех следовать известным правилам: носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших собраний людей.

Напомним, что Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются: "Зачем?".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут неожиданно отправила свою трехлетнюю дочь в школу: "Интересный подход".

Также Politeka писала, что дерзкая Фреймут дала советы украинцам и нарвалась на критику: «Не у всех есть деньги».