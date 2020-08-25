Телеведущая Ольга Фреймут, у которой выявили китайский вирус, рассказала о первых симптомах
Как передает Politeka.net, подробностями своего диагноза она поделилась на своей странице в «Инстаграм».
Фреймут подтвердила, что получила положительный результат теста. Сейчас она находится на самоизоляции и проходит лечение дома.
При этом Фреймут отметила, что не знает, где могла заразиться.
Также в комментариях у нее поинтересовались о первых симптомах заболевания.
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«Сильная боль в плечах», - ответила телеведущая.
Также она согласилась с репликой другой переболевшей китайским вирусом, что вскоре жуткая боль охватывает все тело, пропадает обоняние, появляется слабость.
Тем, кто заразился, Фреймут советует пить много воды.
А остальных телеведущая призывает следовать известным правилам: носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших собраний людей.
Пользователи Сети желают Фреймут скорейшего выздоровления, ведь ее хотят увидеть в шоу «Танці з зірками».
«А как же танцы, Оля💜, выздоравливайте», «Выздоравливайте. Мы с сыном очень ждем вас на танцах», - пишут в комментариях.
Напомним, что Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются: "Зачем?".
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