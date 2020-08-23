Телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своем диагнозе, ее участие в проекте "Танці з зірками" под угрозой срыва

Как передает Politeka.net, телеведущая решила подтвердить информацию, которую ранее распространили в СМИ, рассказав о ней у себя в Инстаграм. Женщина заявила, что получила положительный результат на «китайский вирус».

«Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила», - отметила Ольга, расстроив поклонников тем, что ее участие в "Танцях з зірками" остановилось.

Кроме этого, ведущая обратилась к украинцам, призвав их носить маски, пользоваться антисептиками и избегать мест скопления людей.

«Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно…это не шутки, он рядом», - заявила звезда.

Стоит отметить, что участие Фреймут в проекте оказалось под угрозой срыва, ведь сейчас идут активные тренировки и подготовка к шоу. Сколько телеведущей придется просидеть на самоизоляции на данный момент неизвестно.

Поклонники поспешили поддержать звезду.

«Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных», «Мы с сыном очень ждём вас в танцах!», «Оля, выздоравливай. Мы с тобой», «Выздоравливайте скорее!», - пишут пользователи сети.

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