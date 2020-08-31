НБУ вразив новим рішенням щодо курсу валют, долар і євро скакнули вгору: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 31 Серпня здивує змінами, гривні влаштують справжню "страту" прямо на початку тижня

Так, долар зі старту набере кілька пунктів. Торги на міжбанку почнуться з + 1,44 гривні. Передбачається, що сьогодні валюта і далі буде набирати обертів.

Євро теж подорожчає, причому істотно. Сто євро підскочать відразу на 30,55 пунктів.

Курс валют 31 Серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2747,59 грн;

100 євро - 3273,34 грн.

Набуло чинності нове карантинне зонування

Відсьогодні в Україні оновлено карантинні зони. У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

"Червона" зона

Населені пункти в 5 областях з 31 Серпня віднесені до зони з найвищим рівнем захворюваності:

Івано-Франківська область (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни);

Тернопільська область (Бережани, Чортків, Бережанський р-н);

Чернівецька область (Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький р-ни);

Рівненська область (Острог, Дубно, Костопільський, Радивилівський р-ни);

Одеська область (Ізмаїл, Біляївка).

У "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, в тому числі дитсадків і шкіл. Закриваються кафе, ресторани, ТРЦ. Також діють обмеження "помаранчевої", "жовтої" і "зеленої" зон.

"Помаранчева" зона

Обмеження цієї карантинної зони на 14 днів встановлені:

Волинська область (Міста Луцьк, Володимир-Волинський, Луцький, Маневицький р-ни);

Житомирська область (Коростень, Житомирський, Коростенський р-ни);

Закарпатська область (Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський р-ни);

Івано-Франківська область (Болехів, Бурштин, Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький р-ни);

Київська область (Березань, Києво-Святошинський район);

Львівська область (Львів, Моршин, Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський р-ни);

Одеська область (Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський, Тарутинський р-ни);

Рівненська область (Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський р-ни);

Сумська область (Суми);

Тернопільська область (Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський р-ни);

Обраний регіон доставки Україна (Харків і Богодухівський район);

Обраний регіон доставки Україна (Волочиський район);

Чернівецька область (Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський р-ни);

Чернігівська область (Бобровицький район).

У "помаранчевій" зоні заборони стосуються роботи об'єктів розміщення-хостелів, турбаз та ін., За винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються Заклади культури, спортзали та фітнес-центри.

Призупиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 чол. на 20 кв.м., Загальна чисельність не більше 100 чол. зберігаються заборони "жовтої" і "зеленої" зон.

"Жовта" зона

З 00:00 31 серпня в" жовту " зону увійшли:

Києва

Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів,Переяслав, Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський р-ни);

Вінницька область (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Хмельницький р-ни);

Волинська область (місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любашівський, Старовижівський, Турійський, Шацький р-ни);

Житомирська область (Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, райони Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський, Чуднівський);

Закарпатська область (Берегово, Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський р-ни);

Львівська область (Борислав, Дрогобич, Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Сколівський, Сокальський, Стрийський р-ни);

Одеська область (міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар, Південний, райони Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський);

Рівненська область (Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський, Сарненський р-ни);

Сумська область (Кролевецький, Недригайлівський, Сумський, Тростянецький р-ни);

Тернопільська область (Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський р-ни);

Харківська область (Люботин, Первомайський, Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський р-ни);

Хмельницька область (Хмельницький, Нетішин, Славута, Шепетівка, Білогірський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Ярмолинський р-ни);

Чернігівська область (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Талалаївський р-ни).

У "жовтій" зоні вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться літні люди. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження "зеленої" зони.

"Зелена" зона

Найнижчий рівень захворюваності зберігається в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській областях.

Всі населені пункти на території цих 8 областей увійшли в" зелену " зону. Також до даної категорії відносяться адміністративно-територіальні одиниці, не перераховані в представленому вище переліку карантинного зонування.

У "зеленій" зоні заборонено перебування в громадських будівлях без маски або респіратора. Обмежена кількість учасників масових заходів - не більше 1 чол. на 5 кв.м. перевезення пасажирів у громадському транспорті - тільки на місцях для сидіння. Робота кінотеатрів дозволена тільки при 50% заповненості.

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У вересні в Україні запустять новий механізм виплати грошових компенсацій за " пакети малюка"

Кабмін вирішив при народженні дитини виплачувати українцям по п'ять тисяч гривень замість одноразової натуральної допомоги. Міністерство соціальної політики опублікувало на офіційному сайті інформацію про те, за якими правилами це буде працювати.

З 1 вересня батьки зможуть вибирати, що їм краще отримати від держави після народження дитини: грошову допомогу або "пакет малюка". Компенсацію зможуть отримати громадяни України або іноземці, чиї діти народилися на території країни, а також патронатні вихователі або опікуни. Ті, хто ще не отримав "пакет малюка" в 2020 році, можуть звернутися за грошима протягом 12 місяців.

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