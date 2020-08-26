С 1 сентября в Украине повысится размер минимальной зарплаты, что приведет к не особо приятным последствиям

Аналитик Дмитрий Яблоновский раскрыл детали того, чего ждать украинцам в ближайшее время. Так, по словам эксперта, увеличения "минималки" до 5000 гривен приведет к выводу основной части экономики из тени, росту цен на продукты и частичному сокращению сотрудников.

По словам Яблоновского, если сотрудник получает больше и остаток средств получает в конверте, то работодатель, вероятно, повысит сумму к размерам "минималки", однако нагрузка возрастет, пишет Слово и дело.

Вопрос заключается в том, будут ли повышаться цены на продукты либо реальную зарплату уменьшат. Возможно, часть зарплаты в конвертах уменьшат, а у некоторых сотрудников, получающих "минималку", уровень доходов возрастет.

По словам эксперта, повышение зарплат кардинально не изменят ситуацию, но все надо смотреть по областям.

Например, после увеличения "минималки" работодатель будет обязан увеличить зарплаты, но если спроса на продукцию нет, то ему негде взять деньги.

В результате работодатели или поднимут цены на свой товар, или уменьшат реальную зарплату, или будут сокращать работников.

Однако, например, в Киеве повышение минимальных выплат будет незначительное, потому как здесь выплаты намного больше. А вот в регионах, в частности в селах, такие перемены сыграют большую роль, ведь здесь много людей получают "минималки".

Напомним, планируется, что в следующем году зарплаты украинцев увеличатся на 12%. При этом рост доходов будет абсолютно неравномерным.

Так, активнее зарплаты будут расти у следующих специалистов: маркетологов, пиарщиков, СММщников, программистов и курьеров.

Напомним, повышение минимальной зарплаты, Рада вынесла вердикт, который многое изменит

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