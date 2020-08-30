В сентябре в Украине запустят новый механизм выплаты денежных компенсаций за "пакеты малыша"

Как сообщает Politeka.net, Кабмин решил при рождении ребенка выплачивать украинцам по пять тысяч гривен вместо одноразовой натуральной помощи. Министерство социальной политики опубликовало на официальном сайте информацию о том, по каким правилам это будет работать.

С 1 сентября родители смогут выбирать, что им лучше получить от государства после рождения ребенка: денежную помощь или "пакет малыша". Компенсацию смогут получить граждане Украины или иностранцы, чьи дети родились на территории страны, а также патронатные воспитатели или опекуны. Те, кто еще не получил "пакет малыша" в 2020 году, могут обратиться за деньгами в течении 12 месяцев.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться ближайшее отделение соцзащиты или исполнительный орган власти по месту проживания с таким пакетом документов:

1. Заявление;

2. Копия свидетельства о рождении;

3. Справка из роддома о неполучении натуральной помощи;

4. Копию ИНН или паспорта.

После этого заявление и документы проверяют в течение пяти рабочих дней. "ПриватБанк" оформляет специальный счет и выдает карты для выплат. Средства, которые переведут на него, нужно обязательно потратить в течение года с момента зачисления и только в тех местах, которые присоединились к правительственному проекту.

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