Курс валют в Украине 31 августа удивит переменами, гривне устроят настоящую «казнь» прямо вначале недели
Так, доллар со старта наберет несколько пунктов. Торги на межбанке начнутся с +1,44 гривны. Предполагается, что сегодня валюта и дальше будет набирать обороты, передает Politeka.
Евро тоже подорожает, причем существенно. Сто евро подскочат сразу на 30,55 пунктов.
Курс валют 31 августа будет выглядеть следующим образом:
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- 100 долларов – 2747,59 грн;
- 100 евро – 3273,34 грн.
А вот российский рубль наоборот, ждет грандиозное падение. Десять банкнот можно будет купить за 3,6592 гривны.
Как сообщалось ранее, эксперты озвучили свои прогнозы относительно ситуации с курсом валют в ближайшее время. Так, прошлая неделя оказалась на удивление стабильной в отношении доллара.
На предстоящие семь дней стоит ожидать аналогичной ситуации, но дальше будет "шторм".
Так, по словам экономиста Александра Охрименко, курс будут целенаправленно "качать". Похожее мнение высказал и его коллега Олег Пендзин. По его словам, в ближайшие месяцы будет доминировать далеко не экономический фактор.
Прежде всего, роль на рынке будет отыгрывать политическая составляющая, ведь до выборов доллар будут сдерживать, не давая ему подняться выше 28 грн.
Напомним, доллар и евро после праздников пробьют новое дно.
Как сообщала Politeka, доллар готовит новый удар, что будет с гривной в ближайшее время.