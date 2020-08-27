С сентября зарплаты украинцев планируют существенно повысить
Как передает Politeka.net, такое решение приняли члены Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Деньги на эти цели в размере шести миллиардов гривен выделят из Фонда борьбы с эпидемией китайского вируса.
Согласно решению парламентариев, с сентября по декабрь текущего года 133 тысячи врачей получат доплату в 70% от должностного оклада, независимо от должности - получится около 3,5 тысячи за работу в течение месяца. 247 тысячам медикам с базовым и неполным высшим образованием доплатят 50% от оклада - 2361 гривны в месяц, а младшему персоналу (138 тысяч человек) - дополнительно выделят 25% минимальной зарплаты, прибавка составит 1181 гривну.
По решению Кабмина, в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября оклады бюджетников вырастут на 123-555 гривен. Согласно закону, чистый оклад чиновника не может быть меньше 44,5% минималки, после повышения самая маленькая зарплата составит 2225 гривен (сейчас - 2102 гривны). К примеру, пока учителя получают от 3826 до 5087 гривен, а с ростом минималки им полагается уже от 4050 до 5385 гривен. Стоит отметить, что помимо оклада бюджетники получают различные прибавки, которые позволяют им получать даже больше минималки.
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В то же время, Кабинет министров поднял заработные платы работникам секретариатов украинского парламента - людям без статуса госслужащего, которые помогают организовать работу Верховной Рады. Премьер Денис Шмыгаль объявил о таком решении 26 августа во время заседания. В правительстве заявили, что патронатные служащие работают сверхурочно и нуждаются в дополнительной мотивации.
Напомним про повышение минимальной зарплаты, Рада вынесла вердикт, который многое изменит
Как Politeka писала, глава НБУ предупредил украинцев о рисках из-за минималки в 6,5 тысяч гривен.
Также Politeka сообщала, что повышение минимальной зарплаты может обернуть неожданной неприятностью: появилось важное предупреждение.