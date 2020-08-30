Популярна співачка Ані Лорак захопила шанувальників красою під час прогулянки в Сполучених Штатах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ніколи не здавайся", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост красуня супроводжувала кадрами, на яких прогулюється вулицями Нью-Йорка, демонструючи розкішну фігуру в білосніжній сорочці й джинсах з кросівками. Під постом, крім шанувальників зірки, також відзначився російський виконавець Сергій Лазарєв. Він відправив Лорак смайлики у вигляді сердечка.

Решта фанатів зірки прийшли в захват від неймовірної краси знаменитості.

«Насолоджуюся твоїм відпочинком, красуня! Дуже красиві знімки», «Ну ви даєте) І Греція, і США - Наша мандрівниця», «шакарна», «яка красуня», «як завжди на стилі», «неймовірна», «які енергійні знімки», «любимо вас», «так виглядати, потрібно дуже добре намагатися, красуня, шикарна», «дуже приємно бачити вас з цією милою посмішкою», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії, блиснула пишними формами в пікантному костюмі.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "Заворожує».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".