Популярна співачка Ані Лорак захопила шанувальників красою під час прогулянки в Сполучених Штатах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ніколи не здавайся", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що пост красуня супроводжувала кадрами, на яких прогулюється вулицями Нью-Йорка, демонструючи розкішну фігуру в білосніжній сорочці й джинсах з кросівками. Під постом, крім шанувальників зірки, також відзначився російський виконавець Сергій Лазарєв. Він відправив Лорак смайлики у вигляді сердечка.
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Решта фанатів зірки прийшли в захват від неймовірної краси знаменитості.
«Насолоджуюся твоїм відпочинком, красуня! Дуже красиві знімки», «Ну ви даєте) І Греція, і США - Наша мандрівниця», «шакарна», «яка красуня», «як завжди на стилі», «неймовірна», «які енергійні знімки», «любимо вас», «так виглядати, потрібно дуже добре намагатися, красуня, шикарна», «дуже приємно бачити вас з цією милою посмішкою», - пишуть вони.
До цього ми писали, що співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії, блиснула пишними формами в пікантному костюмі.
Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "Заворожує».
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".
Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".