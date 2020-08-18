Популярная певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России, сверкнула пышными формами в пикантном костюме

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Красотка сидела на диване в роскошном корсете, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Грудь звезды чуть не выпрыгивала из наряда. Также на Ани были обтягивающие лосины, которые подчеркнули ее округлые аппетитные бедра. Образ дополнила розовая юбка, которую Лорак прицепила на пояс.

«Я благодарю всю команду, которая трудилась над созданием видео «Твоей любимой». Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи», - подписала фото звезда.

За 40 минут пост артистки собрал почти 30 тысяч лайков. Оценил фото и Сергей Лазарев, с которым Лорак приписывают роман. В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Красотка, как вы такую шикарную форму поддерживаете?», «Потрясающее видео! Шикарная экранизация тому, что любовь неподвластна никаким параметрам и может быть разной. Дебют Сонечки - отдельный восторг!», «Клеопатра», «Украинская жемчужина», «Клип правда очень красивый и трогает за душу! Так давно ждали такого», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась фото со спортсменкой Лилией Подкопаевой, с которой она дружит уже более двадцати лет.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нарушила покой в соблазнительном лифе: "Просто бомба, крошка".

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