Популярна українська виконавиця Тіна Кароль похвалилася розкішною фігурою в тісній сукні на шоу «Танці з зірками»
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку співачки в Instagram.
"А ви дивитеся разом з нами новий сезон...?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках видно, що Тіна Кароль позує на камеру в тісній сукні з екстремальним декольте, яке явно замало для значних розмірів зірки.
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«Наша улюблена Тіночка», «сама бомбезна з усіх ведучих, яких я коли-небудь бачив», «найулюбленіша наша», «вогонь вид!», «як випирають красиво», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що співачка Тіна Кароль вразила фігурою в стильному білому топі.
Як відомо, Тіна разом зі всесвітньо відомим репером Snoop Dogg випустила пісню Blow Your Mind. Прем'єра пісні відбулася всього день тому, але вже викликала бурхливу реакцію в мережі. Ліричний трек співачка також представила на своїй сторінці в Instagram.
На фан-акаунті Тіни також з'явилася інформація, що стосується нової роботи співачки. Спеціально під жарким кадром з Кароль була опублікована інформація про трек артистів.
Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".
Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."