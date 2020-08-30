Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула неймовірною красою на відпочинку з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Останні літні вечори особливо солодкі", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських позує в сукні з екстремальним декольте, а поруч з нею позує її чоловік – репер і продюсер Потап. При цьому красуня підкреслила і без того ідеальну зовнішність ефектною зачіскою і макіяжем.

«Яка ти красива», «дуже мило», «Прекрасна Анастейша», «не тільки особливо солодкі, але і якісь сумненькие. Не хочеться, щоб літо закінчилося», «Настуся ви з Потапом просто чудова пара», «яка красива пара! А Льоша, дуже скромний.Щастя Вам, любіть і цінуйте один одного», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, співачка Настя Каменських повеселилася на пляжі в новому трендовому бікіні.

Цього разу співачка приміряла спекотний купальник з леопардовим принтом на тонких лямках у звичному стилі. За це літо Настя представила відразу цілу серію трендових бікіні, в яких блищала під час відпочинку на пляжі.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

Як повідомляла Politeka, пікантні фото Каменських з відомим красенем підірвали мережу, Потап не зрозумів: «О Боже, який...».

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