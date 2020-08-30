Знаменитая украинская певица Настя Каменских повеселилась на пляже в новом трендовом бикини

В этот раз певица примерила жаркий купальник с леопардовым принтом на тонких лямках в привычном стиле. За это лето Настя представила сразу целую серию трендовых бикини, в которых блистала во время отдыха на пляже.

Настя предпочитает раздельные бикини с простыми и лаконичными принтами. При этом певица любит подчеркивать свою красоту простыми укладками волос и акцентирует внимание на отсутствии макияжа. Настя много ухаживает за своей кожей, поэтому подчеркивает, что в салоны красоты она не ходит, так как ей нравится природная красота.

На фото видно, как звезда наслаждается поеданием сочного арбуза с легкой улыбкой и веселится перед объективом.

Каждый день Настя делится в разделе Стори в Инстаграм кадрами из тренировок и рассказывает, как питается, а также, какими делами занимается дома. Несколько часов назад звезда снова отправилась на отдых, но даже это не стало препятствием для того, чтобы отправиться ранним утром на пробежку.

Также она поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов:

«Happy summer weekend morning 😘☀️Желаю, чтобы последние денечки этого лета были для вас самыми сладкими и незабываемыми 🥰 Рассказывайте, какие у вас планы на выходные? ☺️», - написала Настя.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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