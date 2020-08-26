Популярная российская актриса Кристина Асмус ошеломила новым видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Асмус записала для фолловеров ролик, где она кривляется, снимая себя на камеру под песню популярного исполнителя Niletto.

"Алиса любит себя", – коротко подписала она кадры.

При этом стоит отмеить, что Асмус предстала в совершенно несвойственном ей образе.

Она запечатлена с короткими темными волосами и челкой. Новый образ звезда дополнила ярким макияжем: глаза подведены стрелками, а губы накрашены красной помадой.

В Сети заподозрили, что такие перемены во внешности не просто так.

«На Яну Кошкину хочешь быть похожей, чтобы Гарик вернулся», - пишут в комментариях.

Ранее в сети появились слухи, что Гарик Харламов закрутил роман с 30-летней актрисой и блогершей Яной Кошкиной. Однако сама девушка опровергла подобные домыслы.

Что же касается видео Асмус, то больше чем ее новая внешность пользователей соцсети ошеломило поведение артистки. Ее даже заподозрили в злоупотреблении алкоголем или другими веществами.

«Совсем спятила девочка уже...», «Не узнать совсем 🔥», «Забухала что-ли», «Опять Гарика соблазняет?», «С ума сошла, мне кажется на фоне развода», «Упоротая», «Ты под чем?», «Дуристика какая-то», «Мне кажется, Кристина кукухой поехала», «Чего обожралась?», «Нажралась, веди себя прилично», - комментируют видео Асмус.

Напомним, счастливая Асмус в коротком топе показала, как выглядит кайф: «Грудь какая мощная, аж...»

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