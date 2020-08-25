Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников своей красотой на курорте

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото, сделанное на балконе. Оттуда открывается прекрасный вид на морское побережье, куда знаменитость недавно переехала ради нового проекта. Сама Кристина Асмус стоит босиком на плитке и лучезарно улыбается. Она одета в просторные голубые штаны и короткий белый топ, который обнажил ее плоский живот. "Обстановка по кайфу", - подписала красотка.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид улыбающейся звезды и оставили много комплиментов в комментариях. Многие заметили, что она даже похорошела после развода:

"Разведёнка 😍"; "Сияющая красотулька 👍🔥😍"; "Очень нежный образ, Кристина🌹"; "Какой классный домашний лук 😍"; "Кристина, ты классная🤩😋"; "Прям вдохновение ✨✨✨"; "Жаль, что Харламов не снимает"; "Прикольно ты кайфуешь💓💓💓"; "Симпотяжка 😜😜😜😜"; "Вы такая красивая! и смешная! мечтала бы поработать с вами"; "пижамная вечеринка начинается"; "Кристина, после развода, прям расцвела🌺"; "Ну вот сразу видно влюблённую девушку 🙌 Глаза горят, всё хорошо"; "Просто бомба"; "Сейчас повзрослела, стала уверенней в своих силах, а главное - свобода".

Не так давно Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым, но не очень печалится по этому поводу. Вероятно, работа помогает ей пережить расставание, так актриса сообщила, что на целый месяц переехала в курортный город Геленджик. Здесь она будет снимать новый проект вместе с Тимуром Родригесом и Иваном Охлобыстиным.

Напомним, что Асмус опозорилась, показав фигуру в черном купальнике: "Купила на рынке".

Как сообщала Politeka, перед раздетой Асмус не устоял даже Тарзан, Королевой пора ревновать: "Кристинка, ты просто...".

Также Politeka писала, что скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».