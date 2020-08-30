Об этом мало кто знал

Популярная российская актриса Кристина Асмус поразила признанием о том, за кем соскучилась больше всего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чёт соскучилась я по своим хулиганам 🐕🐩�� У нас две собаки - нелающий басенджи и американский той-фокстерьер ❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост Асмус сопровождала снимком, на котором позирует сидя рядом с одной из своих собак. При этом актриса искренне улыбается на камеру, что привело в восторг ее поклонников.

«Ну все, осталось еще кошку завести и все, полный набор», «По бульдогу не скучаешь?», «Не знали про ваших собак», «Какой классный пёсик!😻», «А как относишься к Бульдогам?😂», «какой красивый собакен», - пишут они.

Как сообщалось до этого, российская актриса Кристина Асмус ошеломила новым видео

Асмус записала для фолловеров ролик, где она кривляется, снимая себя на камеру под песню популярного исполнителя Niletto.

При этом стоит отмеить, что Асмус предстала в совершенно несвойственном ей образе.

Она запечатлена с короткими темными волосами и челкой. Новый образ звезда дополнила ярким макияжем: глаза подведены стрелками, а губы накрашены красной помадой.

Напомним, счастливая Асмус в коротком топе показала, как выглядит кайф: «Грудь какая мощная, аж...»

Как сообщала Politeka, похудевший Харламов показал, как развлекается после развода с Асмус: "На Пирожкова смахивает".

Также Politeka писала, что Кристина Асмус кайфует после скандального развода: "Жаль, что Харламов..."