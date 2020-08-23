Популярная российская актриса Кристина Асмус поразила нереальной красотой в ходе импровизированной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обстановка по кайфу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Асмус позирует в коротком топе и легких голубых штанах на балконе. При эффектном макияже, актриса решила показаться без обуви.

«Грудь какая мощная, аж маечку приподняла», «Самая-самая», «Забери меня к себе😍будет еще кайфовее», «Штаны почти в цвет неба», «куколка», «лучшая», «ножки – самый сок», «Какая же вы стройная ❤️🔥», - пишут ее поклонники.

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».

Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».